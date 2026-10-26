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MN - Milan, difficilmente Gila, Rabiot e Moreira ci saranno contro il Bologna. Si lavora per riaverli nel derby

MN - Milan, difficilmente Gila, Rabiot e Moreira ci saranno contro il Bologna. Si lavora per riaverli nel derbyMilanNews.it
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Oggi alle 15:08Da Milanello
di Redazione MilanNews
Difficilmente Gila, Rabiot e Moreira saranno a disposizione per il Bologna. Si lavora per provare a recuperarli per il derby di sabato sera contro l'Inter

Dopo il bel successo di ieri sera sul campo dell'Udinese, il Milan deve iniziare subito a pensare alla prossima sfida di campionato in programma mercoledì all 18.30 contro il Bologna a San Siro. Da capire se qualcuno degli infortunati potrà recuperare, in particolare gli ultimi tre che si sono fermati, vale a dire Mario Gila, Adrien Rabiot e Diego Moreira. Secondo quando appreso da Milannews.it, difficilmente Ruben Amorim potrà recuperarli per il match casalingo contro i rossoblu e si lavora quindi per provare ad averli a disposizione per il derby contro l'Inter di sabato. Nessuna novità per il momento invece su Ruben Loftus-Cheek che si è fatto male ieri sera a Udine dopo un contrasto con un avversario. 

di Antonio Vitielo

Questo il programma completo della 9^ giornata di Serie A:

Martedì 27 ottobre
18:30 Sassuolo-Lazio (DAZN)
20:45 Roma-Cagliari (DAZN)
20:45 Torino-Como (DAZN e Sky Sport)

Mercoledì 28 ottobre
18:30 Milan-Bologna (DAZN)
18:30 Parma-Udinese (DAZN)
18:30 Venezia-Inter (DAZN e Sky Sport)
20:45 Genoa-Juventus (DAZN)
20:45 Monza-Napoli (DAZN e Sky Sport)

Giovedì 29 ottobre
18:30 Frosinone-Lecce (DAZN)
20:45 Fiorentina-Atalanta (DAZN)