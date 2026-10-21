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VIDEO MN - Verso Bournemouth-Milan: durante il torello, i compagni di squadra prendono in giro Tomori per la sua plateale gestualità
La seduta di rifinitura del Milan in vista del Bournemouth è iniziata con il gruppo impegnato con il torello durante il quale non sono mancate le risate
A Milanello si sta svolgendo la rifinitura del Milan in vista della sfida di Europa League di domani sera in casa del Bournemouth: la prima parte della seduta dei rossoneri è iniziata con il torello, con il gruppo rossonero diviso in due. Durante questa fase non sono mancate come sempre delle risate e dei momenti divertenti, come quando alcuni giocatori rossoneri hanno prso in giro Fikayo Tomori per la sua plateale gestualità.
Questo il video girato dall'inviato di Milannews.it:
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Da Milanello
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