News VIDEO MN - Verso Bournemouth-Milan: durante il torello, i compagni di squadra prendono in giro Tomori per la sua plateale gestualità

La seduta di rifinitura del Milan in vista del Bournemouth è iniziata con il gruppo impegnato con il torello durante il quale non sono mancate le risate

A Milanello si sta svolgendo la rifinitura del Milan in vista della sfida di Europa League di domani sera in casa del Bournemouth: la prima parte della seduta dei rossoneri è iniziata con il torello, con il gruppo rossonero diviso in due. Durante questa fase non sono mancate come sempre delle risate e dei momenti divertenti, come quando alcuni giocatori rossoneri hanno prso in giro Fikayo Tomori per la sua plateale gestualità.

Questo il video girato dall'inviato di Milannews.it: