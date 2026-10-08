News MN - Milan, allenamenti ripresi a Milanello: tutti presenti tranne Musah e Rabiot, che arriveranno domani. Estupinan sta molto meglio

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Oggi alle 14:58 Da Milanello di vedi letture Fonti preferite di @Milannewsit

Il Milan ha ripreso oggi gli allenamenti a Milanello. Tutti presenti tranne Musah e Rabiot che sono attesi domani. Estupinan verso il recupero