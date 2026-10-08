MN - Milan, allenamenti ripresi a Milanello: tutti presenti tranne Musah e Rabiot, che arriveranno domani. Estupinan sta molto meglio
Dopo la giornata di riposo di ieri, oggi il Milan è tornato ad allenarsi a Milanello ed ha iniziato a preparare concretamente la trasferta di domenica sul campo del Sassuolo alle 18. Tutti presenti nel Centro Sportivo rossonero, a parte Yunus Musah e Adrien Rabiot che sono attesi nella giornata di domani a Carnago. Ruben Amorim avrà così tutto il gruppo a disposizione a parte sicuramente Alexis Saelemaekers, mentre arrivano notizie ncoraggianti da Pervis Estupinan che sta molto meglio dopo la lieve distorsione al ginocchio rimediata in nazionale. Domani verranno fatte delle valutazioni per capire se potrà essere recuperato per la partita di domenica in casa del Sassuolo.
Questo il programma completo del sesto turno del campionato di Serie A Enilive:
SABATO 10/10
ore 15, Genoa-Fiorentina
ore 18, Inter-Parma
ore 20.45, Napoli-Frosinone
DOMENICA 11/10
ore 12.30, Como-Roma
ore 15, Lazio-Monza
ore 15, Lecce-Bologna
ore 18, Sassuolo-Milan
ore 20.45, Cagliari-Juventus
LUNEDÌ 12/10
ore 18.30, Atalanta-Venezia
ore 20.45, Torino-Udinese
di Antonio Vitiello
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