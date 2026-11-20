MN Milanello: Pavlovic ancora parzialmente in gruppo, Maignan recuperato

Strahinja Pavlovic anche oggi si è allenato solo parzialmente con il gruppo del Milan: il programma della vigilia di domani

Il Milan si prepara a riprendere le fila della propria stagione, domenica alle ore 18 a San Siro contro il Frosinone. Nell'allenamento dell'antivigilia che si è svolto questa mattina a Milanello, il secondo a ranghi completi con tutti i Nazionali rientrati e al netto degli infortunati, il difensore serbo Strahinja Pavlovic ha nuovamente svolto in gruppo solamente una parte della sessione. Il calciatore, come appreso da MilanNews.it, non è ancora al 100% della condizione ma comunque si proverà a fare di tutto per averlo a disposizione. Recuperato completamente invece Mike Maignan, capitano e portiere rossonero.

Nella giornata di domani, vigilia di Milan-Frosinone, i rossoneri si alleneranno nuovamente al mattino e poi dopo pranzo alle ore 14 è prevista la conferenza stampa di Ruben Amorim. In serata, come sta accadendo di consueto in questa stagione per le gare che si disputano a San Siro davanti al proprio pubblico, ci sarà il ritiro in hotel.

di Antonio Vitiello