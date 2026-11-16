MN Milanello, oggi lavoro personalizzato per Strahinja Pavlovic

Strahinja Pavlovic non si è allenato oggi a Milanello con il resto del gruppo rossonero, ma ha svolto un lavoro personalizzato

Il Milan, dopo la settimana di riposo concessa da Ruben Amorim, ha ripreso oggi gli allenamenti a Milanello, senza ovviamente i tanti giocatori convocati in nazionale durante questa sosta. In attesa di conoscere l'esito dei controlli di Fikayo Tomori e Ruben Loftus-Cheek, la redazione di Milannews.it ha appreso che Strahinja Pavlovic, alle prese con un problema ai reni che non gli ha permesso di scendere in campo contro il Ferencvaros in Europa League e contro il Genoa in campionato, non si è allenato in gruppo, ma ha svolto un lavoro personalizzato.

di Antonio Vitiello

MILAN, TUTTI I PROSSIMI IMPEGNI TRA CAMPIONATO E COPPA

Questi tutti i prossimi impegni del Milan tra Serie A ed Europa League:

12ª giornata Serie A, Milan-Frosinone, domenica 22 novembre ore 18.00

5ª giornata EL, Olympiakos-Milan, giovedì 26 novembre 2026, ore 18.45

13ª giornata Serie A, Cagliari-Milan, lunedì 30 novembre ore 20.45

14ª giornata Serie A, Milan-Parma, domenica 6 dicembre ore 20.45

6ª giornata EL, Milan-Sunderland, giovedì 10 dicembre 2026, ore 21.00

15ª giornata Serie A, Napoli-Milan, domenica 13 dicembre ore 20.45

16ª giornata Serie A, Milan-Como, sabato 19 dicembre ore 18.00

17ª giornata Serie A, Monza-Milan, sabato 2 gennaio ore 20.45

18ª giornata Serie A, Milan-Fiorentina, martedì 5 gennaio ore 20.45

19ª giornata Serie A, Roma-Milan, sabato 9 gennaio ore 18.00