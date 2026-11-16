Milanello, oggi lavoro personalizzato per Strahinja Pavlovic
Il Milan, dopo la settimana di riposo concessa da Ruben Amorim, ha ripreso oggi gli allenamenti a Milanello, senza ovviamente i tanti giocatori convocati in nazionale durante questa sosta. In attesa di conoscere l'esito dei controlli di Fikayo Tomori e Ruben Loftus-Cheek, la redazione di Milannews.it ha appreso che Strahinja Pavlovic, alle prese con un problema ai reni che non gli ha permesso di scendere in campo contro il Ferencvaros in Europa League e contro il Genoa in campionato, non si è allenato in gruppo, ma ha svolto un lavoro personalizzato.
di Antonio Vitiello
MILAN, TUTTI I PROSSIMI IMPEGNI TRA CAMPIONATO E COPPA
Questi tutti i prossimi impegni del Milan tra Serie A ed Europa League:
12ª giornata Serie A, Milan-Frosinone, domenica 22 novembre ore 18.00
5ª giornata EL, Olympiakos-Milan, giovedì 26 novembre 2026, ore 18.45
13ª giornata Serie A, Cagliari-Milan, lunedì 30 novembre ore 20.45
14ª giornata Serie A, Milan-Parma, domenica 6 dicembre ore 20.45
6ª giornata EL, Milan-Sunderland, giovedì 10 dicembre 2026, ore 21.00
15ª giornata Serie A, Napoli-Milan, domenica 13 dicembre ore 20.45
16ª giornata Serie A, Milan-Como, sabato 19 dicembre ore 18.00
17ª giornata Serie A, Monza-Milan, sabato 2 gennaio ore 20.45
18ª giornata Serie A, Milan-Fiorentina, martedì 5 gennaio ore 20.45
19ª giornata Serie A, Roma-Milan, sabato 9 gennaio ore 18.00
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