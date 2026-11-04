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VIDEO MN - Milanello, festeggiamenti con il classico tunnel per papà De Winter, Pulisic, Diawara, Moreira e un membro dello staff di Amorim

VIDEO MN - Milanello, festeggiamenti con il classico tunnel per papà De Winter, Pulisic, Diawara, Moreira e un membro dello staff di Amorim
Oggi alle 11:40Da Milanello
di Enrico Ferrazzi
fonte dai nostri inviati Gioia-De Angelis
Prima di iniziare la seduta di rifinitura in vista del Ferencvaros, c'è stato un momento di festeggiamento sul campo di Milanello

Il Milan si sta allenando in questi minuti a Milanello: si tratta dell'ultima seduta prima della sfida casalinga di domani sera contro il Ferencvaros a San Siro, valida per la quarta giornata della fase campionato di Europa League. Prima iniziare con il classifico torello, c'è stato un momento per festeggiare alcuni giocatori con il classico tunnel, vale a dire Koni De Winter, diventato papà nelle scorse ore, Christian Pulisic, Sankhoun Diawara e Diego Moreira.

Oltre a loro, è passato dal tunnel anche Carlos Fernandes, membro dello staff tecnico di Ruben Amorim che ha studiato lo schema da calcio d'angolo da cui è arrivato il gol di Adrien Rabiot nel derby contro l'Inter.