News Milanello, poco fa sono arrivati Cardinale e Ibrahimovic

Gerry Cardinale e Zlatan Ibrahimovic sono arrivati a Milanello e stanno assistendo all'allenamento odierno del Milan di Amorim

Continua la settimana milanese di Gerry Cardinale che, dopo essere stato mercoledì a San Siro per Milan-Bologna e aver partecipato ieri all'Assemblea dei Soci e alla presentazione del progetto del nuovo stadio, è arrivato pochi minuti fa nel Centro Sportivo di Milanello. Insieme a lui presente anche Zlatan Ibrahimovic. I due stanno assistendo all'allenamento di rifintura della squadra di Ruben Amorim in vista del derby di domani sera. Lo riferisce Sky.

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, il patron rossonero ha confermato la sua fiducia nel tecnico portoghese: "Ho piena fiducia in lui. Nel finale di Top Gun, il “mio” film, c’è una grande battuta: “Non abbandono la mia spalla (il pilota dell'aereo d’appoggio, ndr)” dice Tom Cruise. E io non abbandono Ruben. Non è assolutamente in pericolo. Resterò al suo fianco (lo ripete due volte, con forza, ndr). Non commetterò gli errori commessi negli ultimi anni. È il mio tecnico e continueremo a lavorare insieme finché non riusciremo a fare il salto di qualità. Non puoi vincere se passi continuamente da un allenatore all’altro. Amorim l’ho scelto io. Se avessi commesso un errore, lo ammetterei, ma non penso di averlo commesso. Ha imparato molto da quello che è accaduto al Manchester United e l’ho ingaggiato perché mi ha spiegato gli errori fatti lì. Ha la cultura giusta, è un leader, un manager e un allenatore preparato. A Milanello si respira un’aria diversa da quella degli ultimi 4 anni. Il merito è suo. Sta imparando delle cose e la squadra deve trovare la propria coesione, capire come si possano ruotare i giocatori continuando a segnare tanti gol e vincere. Per me un pareggio è una sconfitta. Un punto non è lo scopo del gioco: i tre punti lo sono. Solo con le vittorie possiamo colmare il gap con le prime".