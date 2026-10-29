MN - Verso il derby: domani alle 14 la conferenza stampa di Amorim
Dopo la sconfitta contro il Bologna, è arrivato uno dei momenti più importanti e sentiti della stagione, vale a dire il derby di Milano. Sabato sera il Milan ospiterà l'Inter nella sfida valida per la 10^ giornata di Serie A. In vista di questo match, Ruben Amorim parlerà domani a Milanello nella consueta conferenza stampa della vigilia: il tecnico rossonero risponderà alle domande dei giornalisti presenti nel Centro Sportivo di Carnago a partire dalle ore 14.00. Grazie al live testuale di Milannews.it non vi perderete nemmeno una dichiarazione dell'allenatore portoghese.
Questo il programma completo della 10^ giornata di Serie A:
31/10/2026 Sabato 15.00 Bologna-Monza DAZN
31/10/2026 Sabato 18.00 Udinese-Roma DAZN
31/10/2026 Sabato 20.45 Milan-Inter DAZN/SKY
01/11/2026 Domenica 12.30 Como-Venezia DAZN
01/11/2026 Domenica 15.00 Frosinone-Torino DAZN
01/11/2026 Domenica 15.00 Lazio-Cagliari DAZN
01/11/2026 Domenica 18.00 Lecce-Genoa DAZN/SKY
01/11/2026 Domenica 20.45 Juventus-Napoli DAZN
02/11/2026 Lunedi 18.30 Sassuolo-Fiorentina DAZN/SKY
02/11/2026 Lunedi 20.45 Atalanta-Parma DAZN
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