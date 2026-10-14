News FOTO MN - Rifinitura Salisburgo-Milan: presente anche Bondo

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Oggi alle 11:50 Da Milanello di fonte dai nostri inviati Antonio Vitiello e Antonello Gioia di @enricoferrazzi Fonti preferite

Anche Warren Bondo è in campo a Milanello per la rifinitura prima del Salisburgo. Il centrocampista non è in lista UEFA e quindi non è convocabile