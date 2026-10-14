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FOTO MN - Rifinitura Salisburgo-Milan: presente anche Bondo
Anche Warren Bondo è in campo a Milanello per la rifinitura prima del Salisburgo. Il centrocampista non è in lista UEFA e quindi non è convocabile
Il Milan sta svolgendo a Milanello la rifinitura in vista del match di Europa League di domani sera in casa del Salisburgo. A parte Matteo Gabbia, Alexis Saelemaekers e Samuel Chukwueze, si stanno allenando tutti, compreso Warren Bondo che è stato reintegrato da pochi giorni alla rosa della prima squadra milanista. Il centrocampista non potrà comunque scendere in campo in quanto non è stato inserito in lista UEFA.
Queste le foto scattate dagli inviati di Milannews.it a Milanello:
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