News Milanello, oggi riposo: domattina la ripresa con tutti i Nazionali

Ruben Amorim ha concesso quest'oggi una giornata di riposo alla squadra che si ritroverà domattina al completo, con tutti i Nazionali

Si avvicina, finalmente, il prossimo impegno del Milan: domenica 22 novembre alle ore 18 i rossoneri affrontano il Frosinone a San Siro in occasione della dodicesima giornata del campionato di Serie A Enilive. Una partita che sicuramente è più complicata di quanto si potesse pensare a inizio stagione: merito della formazione ciociara di Massimiliano Alvini che si è regalata un avvio di campionato clamoroso e quasi da record per una squadra neopromossa nella massima categoria.

Per la giornata di oggi Ruben Amorim ha concesso riposo. Questo perchè così, da domattina si riprenderanno gli allenamenti a Milanello con tutta la squadra al completo e con i Nazionali rientrati, anche Pulisic ed Estupinan che sono di ritorno dal continente americano. Ovviamente non ci saranno gli infortunati: assenti ancora Saelemaekers, Gabbia, Chukwueze, Loftus-Cheek e Tomori. Nessuno di questi sarà a disposizione per la gara contro il Frosinone, mentre è recuperato Pavlovic.