Bruno Fernandes-Milan, tutti i numeri con lo United: incredibile il dato sugli assist
Il nome di Bruno Fernandes non è nuovo nel panorama Milan. Infatti, come riportato da Fabrizio Romano e Matteo Moretto, con il portoghese c'erano stati dei contatti nella scorsa estate, in concomitanza dell'arrivo in rossonero di Ruben Amorim. Il rapporto tra i due è ottimo, vista la passata esperienza del tecnico portoghese allo United. Proprio Amorim potrebbe essere la pedina fondamentale per arrivare a iniziare (e forse concludere) una possibile trattativa futura per portare Bruno Fernandes in rossonero. Ad oggi sono solo chiacchiere, ma non è da escludere un ritorno in Serie A dell'ex Novara, Samp e Udinese:
I NUMERI DI BRUNO FERNANDES AL MANCHESTER UNITED
Capitano e icona dei Red Devils. Con lo United ha totalizzato sin qui 341 presenze ufficiali, condite da 113 gol e ben 111 assist. Numeri clamorosi per un giocatore fortissimo, un top player offensivo nel proprio ruolo, rigorista e leader di una squadra in grave crisi da tanti anni
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