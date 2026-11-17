Primo Piano ESCLUSIVA MN - Emanuelson: "La partenza di Ibra e Thiago nel 2012 fu una botta tremenda, dalla quale ancora oggi il Milan non si è ripreso. Ma pian piano le cose stanno migliorando"

L'intervista esclusiva di MilanNews.it a Urby Emanuelson, ex centrocampista rossonero

Intervistato dal giornalista Alessandro Schiavone nella Johan Cruijff Arena di Amsterdam, al termine della sfida tra le leggende di Ajax e Barcellona domenica pomeriggio, Urby Emanuelson ha ripercorso la sua esperienza al Milan. Arrivato dall'Ajax nel 2011, l'olandese conquistò lo Scudetto prima di vivere la profonda transizione rossonera dell'estate 2012, segnata dalle partenze di Ibrahimovic e Thiago Silva. Un addio che, a suo avviso, il club non ha ancora del tutto superato. I ricordi in rossonero, gli insegnamenti di Ibrahimovic e Seedorf, lo storico gol contro il Parma e l'addio dei grandi campioni nel 2012: l'ex centrocampista olandese si racconta, senza dimenticare il suo Milan.

Urby, che ricordi hai del Milan?

"Ho bellissimi ricordi del Milan, ovviamente. Ho trascorso un periodo davvero fantastico lì e mi sono divertito tantissimo. Ho giocato con calciatori meravigliosi, che mi hanno insegnato cosa significa giocare "The Milan Way" (ride, ndr). Quando mi guardo indietro, sono davvero orgoglioso e felice di aver potuto vestire la maglia di quel club".



Chi ti ha insegnato a giocare 'The Milan Way'? Ai tuoi tempi c'erano ancora i senatori Nesta, Gattuso, Pirlo e Ambrosini che avevano vinto tutto in rossonero...

"È stato Ibra a prendermi sotto la sua ala protettiva, insieme ovviamente a Clarence Seedorf. Li conoscevo già un po' per via della mia precedente esperienza qui. Con Clarence avevo giocato in Nazionale, ovviamente. Per me era il primo passo fuori dall'Ajax, quindi ero un po' nervoso (ride, ndr)".



Hai lasciato l'Ajax per trasferirti al Milan nel gennaio 2011. Entrambi i club hanno poi vinto il campionato in quell'anno, interrompendo un'attesa di sette anni. Essendo nato ad Amsterdam, tifoso dell'Ajax e avendo trascorso lì tutta la tua carriera da professionista, non hai alcun rimpianto per aver vinto lo scudetto con il Milan e mai con l'Ajax?

"Beh, in realtà quell'anno li ho vinti entrambi, perché ho giocato la prima parte della stagione 2010/11 con l'Ajax e la seconda con il Milan! (Ride, ndr). Purtroppo non ero più lì quando l'Ajax ha vinto, ma ovviamente conquistare lo Scudetto con il Milan ha reso tutto positivo per me".



Il gol contro il Parma deve essere stato il tuo momento più bello: dribblasti tutti prima di calciare in porta...

"(Ride, ndr). Sì, sì, sì, un gol meraviglioso! È una rete che ricordo ancora oggi, ovviamente, come se fosse ieri. Fu un bellissimo gol in una grande partita. Giocai una buona gara e credo che vincemmo 2-0. Ma che gol, ovviamente!!! Mi rimarrà sempre impresso".



Chi era il miglior giocatore di quel Milan?

"Ovviamente Ibrahimovic era uno dei migliori. Ma ho giocato con così tanti grandi calciatori che è davvero difficile indicarne soltanto uno. Mi piaceva molto Pirlo... e Thiago Silva, per me, è stato uno dei migliori difensori con cui abbia mai giocato. Questo dimostra quanto sia difficile sceglierne soltanto uno. Ma ovviamente Ibra ha avuto un impatto enorme sulla nostra squadra".



Eri presente anche nella stagione 2012/13, quando tutte le leggende avevano ormai lasciato il club o si erano ritirate e sia Ibra che Thiago Silva erano stati ceduti al PSG. È stato quello l'inizio della fine del Grande Milan che tutti conoscevamo?

(Emanuelson annuisce, ndr) "Ovviamente fu un colpo debilitante per noi. Poi il club stava attraversando qualche difficoltà e non poteva più acquistare i migliori giocatori come prima. Fu un periodo complicato, naturalmente, dopo che tutti quei grandi campioni se ne andarono. Anche Gattuso, Nesta, Clarence... e tutti quei giocatori che erano lì da anni. Quando hai un gruppo del genere, ricostruire diventa complicato. È stato difficile da superare e se ci fai caso, il Milan ancora oggi è pieno di problemi. Ma le cose stanno migliorando passo dopo passo e spero che presto potremo tornare ai vertici".



Parli ancora di “noi”... Possiamo vincere lo Scudetto già quest'anno? Siamo a cinque punti dalla Lazio, ma soltanto a quattro dalla favorita Inter, le cui priorità sembrano essere rivolte altrove, alla Champions League.

"Può succedere di tutto! Abbiamo vinto il derby un paio di settimane fa. Siamo ancora in grado di raggiungere grandi traguardi. Speriamo... Io spero che possiamo vincere lo Scudetto già questa stagione. Forza Milan, sempre! Fino alla morte!".