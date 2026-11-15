Il tempo delle scelte (delicate). Il Milan non può più sbagliare

Il Milan vuole essere protagonista sul mercato di gennaio. Le intenzioni del Club sono buone, ma sarà fondamentale non sbagliare le operazioni. A gennaio del 2024 la vecchia dirigenza ingaggiò Santiago Gimenez, Bondo, Sottil, Walker e Joao Felix: ma la resa fu a dir poco deludente e la squadra restò fuori dalla Champions League. Bene investire, ma ancora più importante è farlo sui giocatori giusti. Le operazioni estive Diego Moreira e Gila lasciano ben sperare, un po' meno a oggi quelle di Goncalo Ramos e Hutchinson. Riuscitissime le prime due, ancora da valutare le ultime.

In settimana si è scatenato il dibattito sul rinforzo in attacco. Meglio Tresoldi o il brasiliano Endrick? Parliamo di due giocatori molto costosi, probabilmente troppo costosi per quanto fatto vedere finora. Ma il 20enne del Real Madrid ha un bagaglio tecnico sicuramente di primissimo livello, che potrebbe farlo diventare un crack. Interessante anche la punta del Bruges, ma questo hype clamoroso è alimentato dal fatto che sia un tifoso milanista e che abbia realizzato una tripletta in Champions League ai cugini dell'Inter. Anche per caratteristiche e per possibilità di essere inserito nel gioco di Amorim, personalmente la fiche la giocherei su Endrick. Ma valuterei anche ipotesi alternative. Ad esempio, ci fosse la possibilità di prelevare lo scontento Gyokeres dall'Arsenal, ci farei più di un pensierino, considerando anche lo straordinario feeling con l'allenatore del Milan, nel periodo portoghese allo Sporting Lisbona. Una cosa è certa: il Club non può proprio più sbagliare la scelta in attacco, reparto dove da troppo tempo si registrano delusioni e difficoltà.

A questo proposito, un'altra scelta delicata sarà quella che riguarda il futuro di Francesco Camarda. Dopo aver sprecato due anni e mezzo (per colpa soprattutto di una cattiva gestione), sarà fondamentale prendere la decisione migliore in vista di gennaio. Il ragazzo ha bisogno di giocare con continuità. Ecco perché, nei suoi panni, non sarei schizzinoso di fronte all'ipotesi Serie B di alta classifica: gli serve una squadra che attacchi tanto e che giochi per vincere. In A difficilmente avrebbe garanzia di titolarità (l'esperienza al Lecce lo insegna). Mentre eviterei anche la pista estera, con il rischio di aggiungere alle difficoltà naturali anche quella dell'ambientamento in un nuovo Paese. Andare in B non sarebbe un passo indietro: significherebbe avere più metri davanti per prendere la rincorsa. Sul tema chiedere a Liberali o allo stesso Pio Esposito.