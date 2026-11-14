Esclusiva MN Paskotši (KAA Gent): "Milan su Tresoldi? Non sono sorpreso. Mi ricorda Julián Álvarez: ha tutto per diventare uno dei migliori al mondo"

Le dichiarazioni di Maksim Paskotši su Nicolò Tresoldi in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it

Avversari di mille battaglie nella Pro League belga e anche avversari nella lotta al titolo quest'anno, Maksim Paskotši analizza le qualità di Nicolò Tresoldi, obiettivo di mercato del Milan di Cardinale per gennaio. L’attaccante ha recentemente impressionato tutti realizzando una tripletta contro l’Inter in Champions League e si dice che Gerry Cardinale sia pronto a fare carte false per portare il milanista accanito a Milanello a gennaio. Di seguito le sue dichiarazioni in esclusiva ai microfoni di Alessandro Schiavone per MilanNews.it.

Maksim, il Milan prepara il colpaccio Nicolò Tresoldi per gennaio. Lei lo ha affrontato in Pro League con la maglia del KAA Gent. Sorpreso?

«Non sono affatto sorpreso! Nel complesso è un giocatore davvero forte. Non ha molti punti deboli. È intelligente e ha un ottimo senso del gol. È davvero un giocatore straordinario…»

Dà l’impressione di essere il classico attaccante che, se lo perdi di vista anche solo per una frazione di secondo, ti punisce.

«Assolutamente. È un killer: ha una finalizzazione di altissimo livello e un grande senso della posizione. Sa trovare gli spazi e scegliere il momento giusto per attaccare la profondità».

Come il suo idolo Filippo Inzaghi, però, tecnicamente non è impeccabile.

«È più forte di me (ride). L’ho affrontato una volta e non ho moltissimi dettagli da aggiungere, ma nel complesso è un grande giocatore. Il Bruges lo valuta 60 milioni di euro? Non so se valga davvero quella cifra… È difficile dirlo. Ma nel mercato attuale, forse sì, li vale…»

Dove può arrivare?

«Penso che abbia tutte le qualità per diventare uno dei migliori attaccanti al mondo. Ora dipende tutto da lui. A livello statistico, probabilmente è uno dei migliori giocatori della Pro League».

Tredici gol in 15 partite in questo inizio di stagione tra campionato e Champions League non sono pochi. Le ricorda qualcuno?

«I paragoni sono sempre difficili… È complicato trovare un giocatore esattamente uguale a un altro. Ma se devo fare un nome, direi forse Julián Álvarez! Si abbassa per ricevere il pallone, lega il gioco ed è anche molto bravo in area di rigore. Inoltre, Tresoldi non è altissimo, quindi non posso paragonarlo a Haaland. Se invece penso a un giocatore del passato, direi Sergio Agüero».

Quindi più un numero 11 che un numero 9?

«È un attaccante, un 9, ma si abbassa per ricevere il pallone e attacca anche la profondità…»