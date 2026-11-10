Esclusiva MN Sylla visto dal Belgio: "Non penso lascerà l'USG a gennaio. Milan? Ha il livello per giocare in un grande campionato"

Alla scoperta di Massiré Sylla con il collega di 'Het Laatste Nieuws' Niel Van Essche

Nel corso di questi giorni il nome del giovane difensore Massiré Sylla è stato accostato al Milan. Classe 2005, il senegalese si sta mettendo in mostra in stagione con la maglia dell'Union Saint-Gilloise, club con il quale ha totalizzato fino a questo momento 18 presenze, un gol e due assist in tutte le competizioni. Di questo profilo, attenzionato dalla dirigenza rossonera in vista di gennaio, ne ha parlato in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it il collega belga Niel Van Essche di 'Het Laatste Nieuws'.

In Italia si è parlato di un interesse del Milan per Sylla. Cosa si dice di lui in Belgio?

"Posso già dirti che negli scorsi giorni ha firmato un nuovo contratto fino al 2031. Al momento non ci sono voci concrete su un suo possibile trasferimento, nemmeno per quanto riguarda il Milan. Quindi su questo non saprei dirti molto. Naturalmente ci sono tanti osservatori che lo seguono e diversi club di Premier League stanno valutando il suo profilo".

Quali sono i suoi principali punti di forza e le sue qualità migliori?

"I suoi principali punti di forza sono la potenza fisica e la velocità. Nei duelli è fortissimo ed è un vero incubo per gli attaccanti. È alto e atletico, ma allo stesso tempo è anche molto rapido. È proprio per questo che l’Union può permettersi di giocare con una linea difensiva molto alta: quando gli avversari cercano la profondità, ci sono ottime possibilità che Sylla riesca comunque a recuperare sull’attaccante. A volte è davvero impressionante".

Su quali aspetti del suo gioco deve ancora migliorare?

"Per quanto riguarda gli aspetti da migliorare, forse in alcuni duelli è ancora un po’ troppo ingenuo. È molto aggressivo e tende ad anticipare, ma questo qualche volta lascia spazio alle sue spalle. Inoltre, ogni tanto si prende qualche rischio di troppo con il pallone, anche perché è un buon passatore e cerca spesso di rompere le linee".

Secondo te l’Union Saint-Gilloise (USG) sarebbe disposta a lasciarlo partire già a gennaio, oppure pensi che eventuali discorsi di mercato verranno rinviati all’estate?

"Non penso che l’Union lo lascerà partire a gennaio. Il club ha un progetto preciso per ogni giocatore e credo che in estate possa incassare una cifra importante dalla sua eventuale cessione. Inoltre, uno degli altri difensori, Mac Allister, che è anche il capitano, è infortunato per tutta la stagione, quindi Sylla è diventato ancora più importante. In pochissimo tempo è diventato uno dei pilastri della squadra. La scorsa stagione, nel suo ruolo giocava Christian Burgess, una vera icona del club, e Sylla ha avuto modo di allenarsi e crescere alle sue spalle. Quest’anno, invece, ne ha raccolto perfettamente l’eredità".

Potresti descriverlo con tre aggettivi?

"Forte, veloce e di enorme talento"

A quale difensore lo paragoneresti?

"È difficile dire a quale difensore assomigli. Però è semplicemente il prototipo del difensore moderno che tutti cercano: forte, veloce, bravo con il pallone. Ha davvero il pacchetto completo".

È ancora molto giovane. Pensi che sia già pronto per giocare in un grande club e in una città importante come Milano?

"Penso che, per il modo in cui gioca, sia molto maturo per la sua età. Potrebbe quindi essere pronto per un trasferimento di quel livello, anche se restare ancora un po’ all’Union e accumulare ulteriore esperienza non sarebbe affatto una cattiva idea. Ha sicuramente il livello per giocare in un grande campionato".