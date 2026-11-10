Pellegatti: "Amorim ha detto una cosa dopo il Genoa che mi è piaciuta molto"

Carlo Pellegatti, giornalista, si è così espresso sul suo canale Youtube commentando la vittoria del Milan contro il Genoa.

Carlo Pellegatti, giornalista, si è così espresso sul suo canale Youtube commentando la vittoria del Milan contro il Genoa: "Era da tempo che non assistevo ad una partita così astracombattuta, pugnace... Primo tempo bene, ma il secondo ieri è stato veramente una partita - attenzione, nessuna cattiveria, non sto accusando nessuno - proprio una partita da calcio inglese dei vecchi tempi.

Esamineremo i dati e saranno abbastanza scarni, ma non dobbiamo sempre pensare che i dati siano scarni per il Milan e le altre squadre invece vincono in maniera autorevole e controllando. Quando il Milan vince così, va bene: ha vinto in maniera autorevole e controllando, salvo quell'episodio, perché salvo un paio di parate non impossibili, Maignan non è stato molto impegnato, a dire il vero nemmeno il portiere del Genoa, perché il Milan va in vantaggio con due gol e poi controlla. Però è stata una partita importante per la reazione morale dei giocatori dopo le nefandezze in Europa".

PELLEGATTI COMMENTA LE PAROLE DI AMORIM

Prosegue così Pellegatti citando le parole di Amorim al termine di Genoa-Milan: "E giustamente ieri Amorim, che nelle dichiarazioni non sbaglia mai, non sbaglia mai, ieri ha detto: 'Ma il Milan può lottare e andare avanti?' E lui, sinceramente, ha detto: 'Io non ho ancora in mano l'esatto feeling, le esatte sensazioni per rispondere. Non le ho ancora in mano le esatte sensazioni di questa squadra che, quando gioca le grandi partite e gioca con questo spirito, può vincere tutte le partite ma non ho ancora tutto in mano'. Una partita che ha visto delle cose belle e delle cose brutte, ma in generale un bello spirito".