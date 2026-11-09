Carrick è durato meno di Amorim: lo United pronto ad esonerare l'allenatore

Il Manchester United è pronto a cambiare allenatore. Riporta David Ornstein, noto giornalista di The Athletic, che "lo United intende sollevare Michael Carrick dalle sue mansioni. Il Manchester afferma che non è stata presa alcuna decisione definitiva e che nulla è ancora certo, ma sono già in corso le ricerche per trovare un sostituto; inoltre, diverse fonti prevedono un cambiamento prima della partita contro il Liverpool". Attualmente i Red Devils si trovano al diciottesimo posto in Premier League con solo 8 punti conquistati in 10 partite.

Sono quindi le ultime ore di Carrick da allenatore all'Old Trafford, dopo che nella stagione scorsa è subentrato in corsa proprio a Ruben Amorim.