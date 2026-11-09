Il calendario delle big a confronto fino alla prossima sosta natalizia: tanti scontri diretti
Con le partite di ieri si è chiusa l'11^ giornata di Serie A che, vista la pausa nazionali di due settimane, riprenderà sabato 21 novembre. Da quel giorno poi si andrà dritti fino alla 16^ giornata che si concluderà domenica 20 dicembre e che darà poi il via alla sosta natalizia. Di seguito i calendari delle prime sette in classifica messi a confronto.
LAZIO (29 punti)
Lazio-Lecce, 21 novembre, ore 15 (Serie A, 12^ g.)
Torino-Lazio, 28 novembre, ore 18 (Serie A, 13^ g.)
Lazio-Atalanta, 6 dicembre, ore 15 (Serie A, 14^ g.)
Lazio-Roma, 13 dicembre, ore 12.30 (Serie A, 15^ g.)
Frosinone-Lazio, 18 dicembre, ore 18.30 (Serie A, 16^ g.)
INTER (28 punti)
Atalanta-Inter, 22 novembre, ore 20.45 (Serie A, 12^ g.)
Inter-Stoccarda, 25 novembre, ore 21 (Champions, 5^ g.)
Inter-Genoa, 28 novembre, ore 20.45 (Serie A, 13^ g.)
Inter-Genoa, 1 dicembre, ore 21 (Coppa Italia, ottavi di finale)
Frosinone-Inter, 5 dicembre, ore 18 (Serie A, 14^ g.)
Borussia Dortmund-Inter, 9 dicembre, ore 21 (Champions, 6^ g.)
Inter-Torino, 13 dicembre, ore 15 (Serie A, 15^ g.)
Lecce-Inter, 18 dicembre, ore 20.45 (Serie A, 16^ g.)
ROMA (27 punti)
Parma-Roma, 21 novembre, ore 18 (Serie A, 12^ g.)
Psg-Roma, 25 novembre, ore 21 (Champions, 5^ g.)
Roma-Monza, 29 novembre, ore 18 (Serie A, 13^ g.)
Bologna-Roma, 4 dicembre, ore 20.45 (Serie A, 14^ g.)
Roma-Sporting, 8 dicembre, ore 21 (Champions, 6^ g.)
Lazio-Roma, 13 dicembre, ore 12.30 (Serie A, 15^ g.)
Roma-Juventus, 19 dicembre, ore 20.45 (Serie A, 16^ g.)
MILAN (24 punti)
Milan-Frosinone, 22 novembre, ore 18 (Serie A, 12^ g.)
Olympiacos-Milan, 26 novembre, ore 18.45 (Europa League, 5^ g.)
Cagliari-Milan, 30 novembre, ore 20.45 (Serie A, 13^ g.)
Milan-Parma, 6 dicembre, ore 20.45 (Serie A, 14^ g.)
Milan-Sunderland, 10 dicembre, ore 21 (Europa League, 6^ g.)
Napoli-Milan, 13 dicembre, ore 20.45 (Serie A, 15^ g.)
Milan-Como, 19 dicembre, ore 18 (Serie A, 16^ g.)
COMO (23 punti)
Como-Cagliari, 21 novembre, ore 15 (Serie A, 12^ g.)
Como-Aek, 24 novembre, ore 21 (Champions, 5^ g.)
Como-Juventus, 29 novembre, ore 20.45 (Serie A, 13^ g.)
Como-Cremonese, 2 dicembre, ore 21 (Coppa Italia, ottavi di finale)
Monza-Como, 5 dicembre, ore 15 (Serie A, 14^ g.)
Betis-Como, 9 dicembre, ore 18.45 (Champions, 6^ g.)
Como-Bologna, 12 dicembre, ore 20.45 (Serie A, 15^ g.)
Milan-Como, 19 dicembre, ore 18 (Serie A, 16^ g.)
JUVENTUS (18 punti)
Juventus-Venezia, 22 novembre, ore 12.30 (Serie A, 12^ g.)
Juventus-Omonia, 26 novembre, ore 21 (Europa League, 5^ g.)
Como-Juventus, 29 novembre, ore 20.45 (Serie A, 13^ g.)
Juventus-Sassuolo, 3 dicembre, ore 21 (Coppa Italia, ottavi di finale)
Juventus-Udinese, 6 dicembre, ore 18 (Serie A, 14^ g.)
Hapoel Beer Sheva-Juventus, 10 dicembre, ore 18.45 (Europa League, 6^ g.)
Juventus-Monza, 14 dicembre, ore 20.45 (Serie A, 15^ g.)
Roma-Juventus, 19 dicembre, ore 20.45 (Serie A, 16^ g.)
NAPOLI (15 punti)
Napoli-Torino, 21 novembre, ore 20.45 (Serie A, 12^ g.)
Manchester City-Napoli, 24 novembre, ore 21 (Champions, 5^ g.)
Sassuolo-Napoli, 29 novembre, ore 15 (Serie A, 13^ g.)
Napoli-Lecce, 5 dicembre, ore 20.45 (Serie A, 14^ g.)
Napoli-Club Brugge, 8 dicembre, ore 21 (Champions, 6^ g.)
Napoli-Milan, 13 dicembre, ore 20.45 (Serie A, 15^ g.)
Napoli-Fiorentina, 16 dicembre, ore 21 (Coppa Italia, ottavi di finale)
Atalanta-Napoli, 20 dicembre, ore 20.45 (Serie A, 16^ g.)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
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