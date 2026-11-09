Trevisani esalta Cisse: "Giocatore incredibile e se n'è accorto anche Mancini"

Il giornalista Riccardo Trevisani ha speso bellissime parole per Alpjadjo Cisse, in gol anche contro il Genoa

Riccardo Trevisani, presente negli studi di Pressing per commentare l'11^ giornata di Serie A, ha speso belle parole nei confronti di Alphadjo Cisse, in gol anche contro il Genoa e convocato per la prima volta in Nazionale maggiore dal ct Roberto Mancini per gli impegni dell'Italia durante questa sosta di novembre: "E' un giocatore incredibile che forse sta giocando anche meno di quello che meriterebbe perchè Amorim deve trovargli una sistemazione tra Pulisic e Ramos per fare questo tridente. In più c'è anche Moreira che è un giocatore fantastico molto più offensivo che difensivo. Cisse si sta ritagliando uno spazio incredibile e ora se n'è accorto anche il ct azzurro Roberto Mancini".

Dopo Genoa-Milan, intervistato da DAZN, Alphadjo Cisse ha dichiarato: "Cerco di cogliere le opportunità che mi dà il mister. Che segno o meno l’importante è vincere. E se poi il gol arriva sono ancora più contento. La prima convocazione con l'Italia maggiore? Sono molto contento. Voglio dimostrare le mie qualità e dimostrare di poterci stare. Darò il massimo come sempre”.