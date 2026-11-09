Trevisani esalta Cisse: "Giocatore incredibile e se n'è accorto anche Mancini"

Trevisani esalta Cisse: "Giocatore incredibile e se n'è accorto anche Mancini"MilanNews.it
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Ieri alle 23:00News
di Enrico Ferrazzi
Il giornalista Riccardo Trevisani ha speso bellissime parole per Alpjadjo Cisse, in gol anche contro il Genoa

Riccardo Trevisani, presente negli studi di Pressing per commentare l'11^ giornata di Serie A, ha speso belle parole nei confronti di Alphadjo Cisse, in gol anche contro il Genoa e convocato per la prima volta in Nazionale maggiore dal ct Roberto Mancini per gli impegni dell'Italia durante questa sosta di novembre: "E' un giocatore incredibile che forse sta giocando anche meno di quello che meriterebbe perchè Amorim deve trovargli una sistemazione tra Pulisic e Ramos per fare questo tridente. In più c'è anche Moreira che è un giocatore fantastico molto più offensivo che difensivo. Cisse si sta ritagliando uno spazio incredibile e ora se n'è accorto anche il ct azzurro Roberto Mancini". 

Dopo Genoa-Milan, intervistato da DAZN, Alphadjo Cisse ha dichiarato: "Cerco di cogliere le opportunità che mi dà il mister. Che segno o meno l’importante è vincere. E se poi il gol arriva sono ancora più contento. La prima convocazione con l'Italia maggiore? Sono molto contento. Voglio dimostrare le mie qualità e dimostrare di poterci stare. Darò il massimo come sempre”.