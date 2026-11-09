Marocchi: "Ramos a secco? Magari metti Malen e anche lui fa fatica..."

Le parole di Giancarlo Marocchi ieri sera a Sky Calcio Club. Il focus resta Gonçalo Ramos, a secco di gol in Serie A ma decisivo ieri a Genova con un assist a Pulisic:

“Funziona bene il Milan perché Ramos fa un lavoro sporco utilissimo per la squadra. Magari metti Malen lì e non fa lo stesso lavoro. Un’annata ho giocato con Luca Vialli, ma faceva un lavoro incredibile per Baggio, e segnava solo Roberto. Quindi, l’attaccante che fa il lavoro sporco è spesso decisivo anche se non fa i gol..”

SERIE A - LA CLASSIFICA

Lazio 29

Inter 28

Roma 27

Milan 24

Como 23

Frosinone 20

Juventus 18

Bologna 17

Cagliari 16

Napoli 15

Torino 14

Atalanta 14

Lecce 10

Fiorentina 9

Parma 8

Sassuolo 8

Monza 7

Venezia 6

Udinese 5

IL PROGRAMMA COMPLETO DELL'11^ GIORNATA

Venezia-Udinese 2-1

Torino-Lecce 1-1

Cagliari-Frosinone 1-0

Parma-Bologna 1-2

Roma-Sassuolo 3-0

Napoli-Lazio 1-1

Monza-Atalanta 0-1

Genoa-Milan 1-2

Inter-Como 2-0

Fiorentina-Juventus 2-2