Marocchi: "Ramos a secco? Magari metti Malen e anche lui fa fatica..."
Le parole di Giancarlo Marocchi ieri sera a Sky Calcio Club. Il focus resta Gonçalo Ramos, a secco di gol in Serie A ma decisivo ieri a Genova con un assist a Pulisic:
“Funziona bene il Milan perché Ramos fa un lavoro sporco utilissimo per la squadra. Magari metti Malen lì e non fa lo stesso lavoro. Un’annata ho giocato con Luca Vialli, ma faceva un lavoro incredibile per Baggio, e segnava solo Roberto. Quindi, l’attaccante che fa il lavoro sporco è spesso decisivo anche se non fa i gol..”
SERIE A - LA CLASSIFICA
Lazio 29
Inter 28
Roma 27
Milan 24
Como 23
Frosinone 20
Juventus 18
Bologna 17
Cagliari 16
Napoli 15
Torino 14
Atalanta 14
Lecce 10
Fiorentina 9
Parma 8
Sassuolo 8
Monza 7
Venezia 6
Udinese 5
IL PROGRAMMA COMPLETO DELL'11^ GIORNATA
Venezia-Udinese 2-1
Torino-Lecce 1-1
Cagliari-Frosinone 1-0
Parma-Bologna 1-2
Roma-Sassuolo 3-0
Napoli-Lazio 1-1
Monza-Atalanta 0-1
Genoa-Milan 1-2
Inter-Como 2-0
Fiorentina-Juventus 2-2
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