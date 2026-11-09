Bucchioni: "Milan da scudetto? Con un bomber come Tresoldi e un difensore..."

Il giornalista Enzo Bucchioni ha parlato del Milan e del fatto che, inconsciamente o meno, sembra abbia deciso di puntare tutto sul campionato

Enzo Bucchioni, nel suo editoriale su tuttomercatoweb.com, ha commentato così il momento del Milan dopo la vittoria in casa del Genoa: "In chiave scudetto l'Inter era e resta la favorita nonostante la Lazio sempre sola, la Roma arrembante, il Como appunto e il Milan che risale. Zitti zitti proprio i rossoneri in campionato dimostrano quella brillantezza e la personalità che evaporano in Europa. E' come se questa squadra, inconsciamente o meno, abbia deciso di puntare tutto sul campionato, abbia in testa di provare a inserirsi nella lotta scudetto. Del resto le scelte di Amorim con il turn over profondo il giovedi, sono un supporto concreto. Con il Genoa una mano l'hanno data gli errori individuali in difesa a inizio gara, ma il Milan ora ha una buona identità e sono cresciute anche le prestazioni individuali. I rossoneri sono davvero da scudetto? Con un goleador (l'obiettivo è Tresoldi) e un difensore nel mercato di gennaio (come promesso da Cardinale) il discorso potrebbe diventare interessante. Ma il focus resta uno dei posti Champions e non sarà facile per la cresciuta concorrenza".

Si riporta di seguito la classifica del campionato di Serie A al termine dell'undicesima giornata:

Lazio 29 pt (11 PG)

Inter 28 pt (11 PG)

Roma 27 pt (11 PG)

Milan 24 pt (11 PG)

Como 23 pt (11 PG)

Frosinone 20 pt (11 PG)

Juventus 18 pt (11 PG)

Bologna 17 pt (11 PG)

Cagliari 16 pt (11 PG)

Napoli 15 pt (11 PG)

Torino 14 pt (11 PG)

Atalanta 14 pt (11 PG)

Genoa 13 pt (11 PG)

Lecce 10 pt (11 PG)

Fiorentina 9 pt (11 PG)

Parma 8 pt (11 PG)

Sassuolo 8 pt (11 PG)

Monza 7 pt (11 PG)

Venezia 6 pt (11 PG)

Udinese 5 pt (11 PG)