Pulisic eletto MVP in Genoa-Milan dai tifosi rossoneri: qualità, personalità e vizio del gol
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Christian Pulisic eletto MVP di Genoa-Milan dai tifosi rossoneri.
Nella delicata e complicata trasferta di Genoa il Milan era chiamato ad una reazione dopo la pessima sconfitta collezionata giovedì scorso in Europa League contro gli ungheresi del Ferencvaros. Al Marassi di Genova, contro una squadra che veniva da tre vittoria consecutive, i rossoneri sono riusciti a portare a casa i tre punti e soprattutto a mostrare una reazione lato prestazione.
Sui social del Milan, come avviene ogni partita, i tifosi rossoneri hanno potuto votare chi secondo loro fosse meritevole del premio MVP. A vincerlo è stato, chi se non lui, il giocatore in maglia 11 Christian Pulisic: 4° gol in 8 partite, prestazione da leader tecnico e riferimento per i compagni. A lui il premio di migliore in campo.
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