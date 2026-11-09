U21, Baldini: "L’unico ad aver fatto la differenza in queste prime 11 giornate di campionato è stato Cisse: è stato il più bravo di tutti"

Silvio Baldini parla all’inizio del raduno dell’Italia U21 in vista della doppia amichevole di questa pausa nazionali, venerdì a Laval con la Francia, lunedì prossimo a Livorno con il Belgio. Il ct degli Azzurrini parla ovviamente anche di Cisse, convocato da Mancini con la nazionale maggiore:

“L’unico ad aver fatto la differenza in queste prime 11 giornate di campionato è stato Cisse: è stato il più bravo di tutti. Tra Under 21 e Nazionale c’era uno scalino abbastanza alto, sono felicissimo che si sia abbassato. Ora è come se avessimo una squadra A e una squadra B, entrambe competitive, e Mancini può prendere da noi chiunque, in qualsiasi momento, perché li prende pronti”.