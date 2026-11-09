Cisse: "Sono molto spensierato quando vado in campo. La mia vita è cambiata, ma resto sempre lo stesso ragazzo"

Alphadjo Cisse ha rilasciato una lunga intervista a Cronache di Spogliatoio nella quale ha parlato anche del suo modo di vivere il calcio

Intervistato in esclusiva da Cronache di Spogliatoio, Alphadjo Cisse ha raccontato come vive il calcio ora che è diventato un calciatore prefessionista:

"LA SPENSIERATEZZA, IL VERONA E IL MIO MODO DI GIOCARE

Sono molto spensierato quando vado in campo. Che sia giocare in Serie B o andare a San Siro, penso sia la normalità per me. Sono la persona di sempre. Da ragazzino ero fissato con le rovesciate, ho fatto 5 o 6 gol incredibili… adesso evito di farle! Nelle giovanili del Verona ho avuto un allenatore, Paolo Sammarco, che ha forgiato il modo di giocare che ho oggi: mi ha lasciato tanta libertà, facendomi capire come devo esprimermi.

LA MIA VITA È CAMBIATA, MA SONO RIMASTO LO STESSO RAGAZZO

Negli ultimi mesi la mia vita è cambiata tantissimo, forse più di quanto riesca ancora a rendermi conto. Ci sono momenti in cui mi fermo e penso a quanto sia diverso tutto rispetto a poco tempo fa. Il calcio mi sta portando in posti che sognavo, ma dentro resto sempre lo stesso ragazzo. Ma so quali sono le mie ambizioni. E forse è proprio questo che mi aiuta a non perdere me stesso, anche quando tutto cambia. Cerco di godermi ogni momento, senza dimenticare da dove sono partito e tutte le persone che mi hanno accompagnato fin qui.

IL COGNOME: CISSE, SENZA ACCENTO

Mi chiamo Cisse, senza accento. Il mio nome viene letto in qualunque modo, ma si pronuncia “Sisse”. Ho dovuto anche inviare un vocale ai telecronisti!".