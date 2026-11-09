Serie A, classifiche a confronto dopo 7 giornate: Milan a +2 rispetto ad un anno fa

Serie A, classifiche a confronto dopo 7 giornate: Milan a +2 rispetto ad un anno faMilanNews.it
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Ieri alle 19:01News
di Enrico Ferrazzi
Rispetto ad un anno fa dopo le prime undici giornate del campionato di Serie A, il Milan di Amorim ha raccolto due punti in più rispetto a quello di Allegri

Tuttomercatoweb.com fa un confronto tra la classifica di Serie A di oggi e quella dello scorso campionato dopo undici giornate: per quanto riguarda il Milan, rispetto ad un anno fa quando c'è Max Allegri in panchina, i rossoneri di Ruben Amorim hanno due punti in più. Ecco il dato squadra per squadra:

Lazio 29 punti (+14 punti rispetto alla Serie A 2025/26 dopo undici partite di campionato )
Inter 28 (+4)
Roma 27 (+3)
Milan 24 (+2)
Como 23 (+5)
Frosinone 20 (in Serie B)
Juventus 18 (-1)
Bologna 17 (-4)
Cagliari 16 (+6)
Napoli 15 (-7)
Torino 14 (=)
Atalanta 14 (+1)
Genoa 13 (+6)
Lecce 10 (=)
Fiorentina 9 (+4)
Parma 8 (=)
Sassuolo 8 (-8)
Monza 7 (in Serie B)
Venezia 6 (in Serie B)
Udinese 5 (-10)