Cardone: "La grande sfida del Milan ora sarà evitare di giocare con l'altalena"

Maurizio Cardone, giornalista, si è così espresso sul canale Youtube di Francesco Letizia commentando la vittoria del Milan contro il Genoa.

Maurizio Cardone, giornalista, si è così espresso sul canale Youtube di Francesco Letizia commentando la vittoria del Milan contro il Genoa: "Il Milan ha vinto: era il segnale migliore. Cioè, oggi secondo me non importava tanto il come, era importante affrontare la sosta con tre punti dopo la figuraccia di Europa League. C'è stata un po' di sofferenza nel finale, però poi alla fine il Milan l'ha vinta ed era la cosa che contava di più.

Diciamo che questo è il lato bello dell'altalena, no? Cioè, quando vai su. Il problema però dell'altalena è che ti riporta giù, e quindi secondo me la grande sfida di Amorim in questa sosta è lavorare chiaramente con quelli che ha – perché poi molti partiranno – sul giocare meno con l'altalena. La grande sfida di questo Milan diventa inevitabilmente quella di giocare meno con l'altalena, perché intanto, se guardiamo alla ripresa, il Milan è atteso da Frosinone e poi va ad Atene; e quindi, proiettandoci, il Milan deve assolutamente... non può più sbagliare in Europa League, non può più sbagliare".

L'ALTALENA DEL MILAN DA EVITARE

Cardone prosegue: "Quello che dico è che poi dopo il grande compito è quello è quello appunto di dare continuità. E quindi basta con la vittoria, poi la sconfitta, la reazione: cioè, questo Milan deve cambiare marcia, essere più costante, anche perché sono molto d'accordo con Amorim: questa squadra può vincere con chiunque, ma deve migliorare il rovescio della medaglia, cioè che può perdere con chiunque, e così non va bene per un grande club come il Milan. Io ho apprezzato quello che ha detto Amorim oggi: 'Se vogliamo giocare una sola competizioni' – chiaramente era ironico – non avere pressioni, possiamo anche farlo. Quando siamo al Milan abbiamo l'obbligo di vincere'".