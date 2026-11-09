Tacchinardi sul Milan: "Con gli undici titolari è la squadra più interessante del campionato. Ma non può competere su due fronti perchè..."

L'ex centrocampista Alessio Tacchinardi ha detto la sua sul Milan di Ruben Amorim che ha battuto 2-1 il Genoa nell'ultima giornata di Serie A

Ospite negli studi di Pressing, Alessio Tacchinardi, ex centrocampista, ha rilasciato queste parole sul Milan di Ruben Amorim e su Gonçalo Ramos, a secco anche a Genova ma autore di un grande assist per la rete di Christian Pulisic: "La sensazione è che il Milan con gli undici titolari sia potenzialmente la squadra più interessante del campionato e quella che può crescere di più. Se si tiene conto dell'intera rosa invece no.

Ramos? Siimpegna, ma non fa mai gol. Non è comunque semplice vincere sul campo del Genoa che sta facendo bene. In tre giorni non puoi cambiare così, è perchè negli undici titolari il Milan, che ha un bravo allenatore, è la squadra con più ampi margini di crescita. Ma non può giocare ed essere competitivo in due competizioni perchè le seconde linee non sono all'altezza degli altri".