Tacchinardi sul Milan: "Con gli undici titolari è la squadra più interessante del campionato. Ma non può competere su due fronti perchè..."
Ospite negli studi di Pressing, Alessio Tacchinardi, ex centrocampista, ha rilasciato queste parole sul Milan di Ruben Amorim e su Gonçalo Ramos, a secco anche a Genova ma autore di un grande assist per la rete di Christian Pulisic: "La sensazione è che il Milan con gli undici titolari sia potenzialmente la squadra più interessante del campionato e quella che può crescere di più. Se si tiene conto dell'intera rosa invece no.
Ramos? Siimpegna, ma non fa mai gol. Non è comunque semplice vincere sul campo del Genoa che sta facendo bene. In tre giorni non puoi cambiare così, è perchè negli undici titolari il Milan, che ha un bravo allenatore, è la squadra con più ampi margini di crescita. Ma non può giocare ed essere competitivo in due competizioni perchè le seconde linee non sono all'altezza degli altri".
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