Cisse rivela: "Mi ispiravo al calciatore di cui avevo la maglia da piccolo: Clarence Seedorf"

Alphadjo Cisse ha rilasciato una lunga intervista a Cronache di Spogliatoio nella quale ha parlato anche dei suoi idoli

Intervistato in esclusiva da Cronache di Spogliatoio, Alphadjo Cisse ha rilasciato queste parole sui suoi idoli da ragazzo:

"MODRIĆ, POGBA E I MIEI IDOLI

Un consiglio su cosa devo migliorare me lo ha dato Modrić: devo saper leggere meglio il gioco e capire i momenti della partita. Lui è un grande, una persona spettacolare, disponibile a farti imparare, interessante da ascoltare. Anche se il mio idolo era molto diverso da ragazzo: Paul Pogba, quando era alla Juventus. Facciamo cose diverse in campo, e sicuramente per un bambino il suo taglio di capelli non passava inosservato… magari me lo faccio in futuro! Di lui apprezzavo il fatto che faceva divertire le persone: è quello che voglio fare anche io.

I GIOVANI TALENTI ITALIANI E LA FIDUCIA NELLE PROPRIE QUALITÀ

L’Italia è piena di giovani forti, ve lo assicuro. Dipende tutto dalle possibilità che ti vengono date. Negli ultimi mesi ne sono usciti tanti, tra cui io, e sono sicuro che ne usciranno ancora tanti altri nel prossimo futuro. Quando arrivi a un certo livello, rimani stupito: uno su tutti, io sono rimasto colpito da Pisilli, è troppo forte. Lo conoscevo, ma quando ci ho giocato insieme ne ho capito la forza. E ho capito la mia quando nei primi anni a Verona approcciavo ai grandi, il livello si alzava ma io continuavo ad avere fiducia, a capire che avrei potuto fare grandi cose se avessi seguito il percorso. Di avere qualcosa di speciale.

SEEDORF, IL MILAN E IL SOGNO DI SAN SIRO

Mi ispiravo al calciatore di cui avevo la maglia da piccolo: Clarence Seedorf. Me l’aveva regalata mia mamma, era quella che utilizzavo al campetto. Quindi forse ce l’avevo nel destino di venire qui. Seedorf è diventato un idolo a San Siro. Il luogo in cui percepisci la grandezza, la pressione, l’effetto di giocare in uno stadio che rappresenta il sogno dei bambini. Esserci, adesso, è come dire al bambino che ero: «Hai visto? Ce l’hai fatta». È una grande motivazione per me. Ma sono abbastanza spensierato per non subirlo. Quando inizi a giocare, te ne accorgi meno e non ci fai caso: è più facile. I tifosi sono attaccatissimi alla squadra, te ne accorgi non solo a Milano, ma in tutto il mondo. E così capisci dove ti trovi. Mi ha colpito tantissimo l’organizzazione che c’è qui".