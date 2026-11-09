Aldo Serena fa notare: “Sul primo gol Ramos fa un movimento per lasciare libero Cisse, è un giocatore intelligente”

Aldo Serena sottolinea una giocata chiave di Gonçalo Ramos sul gol del vantaggio del Milan.

Ieri pomeriggio i rossoneri di Ruben Amorim si sono imposti per 2-1 a Marassi contro il Genoa. Una vittoria fondamentale dopo la brutta figura collezionata in Europa League giovedì scorso contro il Ferencvaros, che permette al Milan di passare la sosta per le nazionali al 4° posto in solitaria. Tra le tante note positive della partita di ieri, c'è chi sottolinea ancora una volta la prestazione di Gonçalo Ramos che, nonostante abbia servito l'assist per Pulisic sul 2-0, non ha trovato il gol.

E proprio in merito alla prestazione del portoghese, nel suo profilo X, l'ex attaccante Aldo Serena ha sottolineato un episodio che in pochi hanno colto: il movimento fondamentale sul primo gol del Milan che libera Cisse al centro dell'area. Queste le sue parole. "Sempre a proposito di attaccanti: Ramos è sempre fra quelli che corrono di più e pressano di più. Sottolineo (non avendolo fatto nessuno) che sul goal di Cisse lui continua la corsa verso la porta per lasciare lo spazio, lo indica anche. Giocatore intelligente".