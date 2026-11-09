Trevisani: "Amorim dice che non è un problema fisico. E invece sì, perché il Milan2 è molto più scarso dei titolari"

Riccardo Trevisani, giornalista, si è così espresso a Pressing su Mediaset commentando la vittoria del Milan contro il Genoa.

Riccardo Trevisani, giornalista, si è così espresso a Pressing su Mediaset commentando la vittoria del Milan contro il Genoa: "Amorim dice che non è un problema fisico la mancanza di continuità di risultati e di prestazioni del Milan. E invece è una cosa fisica, perché se potesse giocare sessanta partite con i titolari il Milan sarebbe molto più forte; invece le deve far ruotare, perché non è che possono giocare sempre gli stessi tutte le partite, e quando li cambia il Milan 2 è molto più scarso. Deve fare turnover, perché se no si stancano troppo i titolari. Quindi è una cosa fisica. Non possono fare 60 partite con gli stessi undici".

TREVISANI SU CISSE

Trevisani si è poi espresso nello specifico su Cisse: "Benissimo anche lui. Credo sia incredibile che forse ha giocato anche meno di quanto sta meritando e ha dovuto giocare e che deve trovargli una collocazione tra Pulisic e Gonçalo Ramos per fare questo... questo tridente. In più c'è anche Moreira, che è un giocatore fantastico, molto più offensivo che difensivo. Credo che Cisse si stia ritagliando uno spazio incredibile, e credo che lo stia guardando bene anche Mancini".