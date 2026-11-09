Il sorriso di Cisse: "Di questo sono certo: del bambino che ero mi porto dietro la spensieratezza"

Alphadjo Cisse ha rilasciato una lunga intervista a Cronache di Spogliatoio nella quale ha parlato anche delle sue origini e della sua famiglia

Intervistato in esclusiva da Cronache di Spogliatoio, Alphadjo Cisse ha parlato così delle sue origini e dell'importanza della sua famiglia:

"LE MIE ORIGINI

La mia vita è cambiata nella fabbrica di mio padre. Un dirigente del Verona andò a cercarlo fino a lavoro per pregarlo di portarmi da loro. Lui fa l’operaio, da sempre: ogni giorno alle 17 staccava dal lavoro e alle 17:15 era già sotto la nostra casa, mi chiamava e mi portava a giocare a calcio. Pensate che mi ricordo ancora la prima volta. Era pomeriggio. Salì in casa e mi disse: «Vieni, ti porto in un posto». E siamo andati al campetto. È stato lui a trasmettermi la passione per il calcio, e da quel momento non mi sono mai più fermato. I miei genitori hanno fatto tantissimi sacrifici per supportarmi in questo percorso: mia mamma, quando aveva i giorni di riposo da lavoro, saliva con me per accompagnarmi in bus agli allenamenti.

LA MIA FAMIGLIA: IL SOSTEGNO DEI GENITORI E L’IMPORTANZA DI RESTARE CON I PIEDI PER TERRA

Mia mamma è una mamma… molto esigente. Ma mi aiuta a rimanere sul pezzo ed evitare che la notorietà possa travolgermi. Quindi con lei diventa tutto più semplice. Mi ripetono ogni giorno che sono orgogliosi di me, ma fanno anche di tutto per mantenermi con i piedi per terra. Me lo dice spesso anche Carlos, il viceallenatore del Milan: «Circondati di persone che ti vogliono veramente bene e che ti aiutano a rimanere concentrato». Di questo sono certo: del bambino che ero mi porto dietro la spensieratezza. Gioco con il sorriso. È difficile non averlo in questi primi mesi.

IL CAMBIAMENTO: DALLA FABBRICA DI MIO PADRE ALLA DECISIONE PIÙ IMPORTANTE DELLA CARRIERA

Proprio in quei mesi, la mia vita è cambiata di nuovo. Non più nella fabbrica di mio padre. Nel giro di pochi giorni ero passato dal chiedermi quanto fossi lontano dalla Serie A al ritrovarmi davanti alla decisione più importante della mia carriera. Sono sincero: non ho vissuto molto bene quel momento. Quando sono arrivato al Catanzaro, avevo giocato soltanto 2 partite da 5 minuti in A, tra l’altro anche contro il Milan. Aquilani e il direttore Polito mi hanno voluto fortemente, mi hanno dato la spinta. Era la mia prima esperienza lontano da casa. In pochi mesi ho segnato tantissimo, tutti mi volevano. E a gennaio ero praticamente su un volo per l’Olanda, direzione Rotterdam: firmare con il PSV. Ma poi è arrivato il Milan".