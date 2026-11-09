Cisse e il rapporto con Amorim: "È una bella persona, che con noi giovani ci sa fare. E sa tenermi con i piedi per terra"

Alphadjo Cisse ha rilasciato una lunga intervista a Cronache di Spogliatoio nella quale ha parlato anche del suo rapporto con Ruben Amorim

Intervistato in esclusiva da Cronache di Spogliatoio, Alphadjo Cisse ha parlato così del suo arrivo al Milan e il suo rapporto con Ruben Amorim:

"LA SCELTA DEL MILAN: LE EMOZIONI E IL SOSTEGNO DEI GENITORI

Il gruppo WhatsApp dei miei amici era esploso: «Alpha, ma è vero?!». E io: «Sì ragazzi, sì!». Non volevo sbagliare la scelta: il PSV mi voleva subito, mentre il Milan mi avrebbe lasciato terminare la stagione in Serie B. Due grandi squadre, ma il Milan… come lo spieghi. Vivevo un mix di emozioni, i miei genitori mi hanno detto di stare tranquillo e che il meglio stava per arrivare. Abbiamo deciso che questa era la scelta giusta. E vedendo come sta andando, direi che abbiamo avuto ragione.

L’ARRIVO AL MILAN, L’INFORTUNIO E IL RAPPORTO CON AMORIM

Le prime volte in cui sono venuto a Milanello, l’ho fatto per curarmi dall’infortunio. Il Milan mi ha lasciato a Catanzaro, sì, ma dopo pochi giorni mi sono fatto male. Infatti avevo dei grandi dubbi: «Arrivo al Milan dopo un infortunio, vediamo come va». Proprio di questo mi ha parlato Amorim appena ci siamo visti: ci siamo concentrati sull’infortunio, mi ha spiegato cosa si aspettava da me in campo. È una bella persona, che con noi giovani ci sa fare. E sa tenermi con i piedi per terra. Anche se non sono una persona a cui piace volare con la mente.

LA TRIPLETTA IN EUROPA LEAGUE: UNA PROMESSA MANTENUTA

Anche dopo la tripletta in Europa League, devo dire che a me era già tutto chiaro: è stata solo la conferma che ho dato a me stesso che ci posso stare a questi livelli. Non l'ho vissuta come un punto d'arrivo, ma come una promessa mantenuta al bambino che ero. E soprattutto come una promessa da mantenere ancora. Anche se arrivavo da un lungo infortunio, anche se sono giovane e devo migliorare in tantissimi aspetti, non ho mai avuto dubbi sulle mie qualità e su dove potessi arrivare. Sono molto esigente con me stesso, proprio come mia mamma".