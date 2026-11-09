Cisse e la convocazione in Nazionale: "Questa è la mia grande occasione, voglio dimostrare di poterci stare"

Alphadjo Cisse ha rilasciato una lunga intervista a Cronache di Spogliatoio nella quale ha parlato anche della convocazione in Nazionale maggiore

Intervistato in esclusiva da Cronache di Spogliatoio, Alphadjo Cisse ha parlato così della sua convocazione in Nazionale maggiore per gli impegni dell'Italia in questa sosta di novembre:

"LA CONVOCAZIONE IN NAZIONALE: UNA GRANDE OCCASIONE

Stavo andando a fare l’intervista pre-partita contro il Ferencváros in Europa League e mi hanno fermato per dirmi: «Alpha, ti hanno chiamato in Nazionale… maggiore!». Avevo la partita, ho realizzato solo dopo. Voglio dimostrare di poterci stare. La chiamata era nell’aria, erano giorni che me ne parlavano… ma questa è la mia grande occasione. Non ho avuto la possibilità di fermarmi a pensare al mio percorso. Il calcio viaggia veloce.

IL PERCORSO, LE AMBIZIONI E LA FIDUCIA IN ME STESSO

Qualche settimana fa mi avevano chiesto quanto avessi fatto vedere del calciatore che sono. Avevo risposto il 70%. Posso dire? Forse devo abbassare un po’… diciamo il 40%, perché devo migliorare sotto tantissimi aspetti ma allo stesso tempo so chi sono e quanto valgo. Nella passata stagione, Aquilani - che era il mio mister a Catanzaro - mi disse che «se non giocherai almeno 10 anni in Serie A, per me avrai fallito». L’ho presa come uno stimolo positivo, una frase che mi ha spinto a fare sempre meglio e credere in ciò che posso fare. Uno dei miei amici nel calcio è Favasuli, l’ho conosciuto proprio lo scorso anno in B. Ci trovavamo spesso a parlare… a fantasticare. Ricordo ancora il giorno in cui mi disse: «Pensa a quando un giorno ci affronteremo con due grandi squadre». Sorrisi. «Sarebbe bello ritrovarci in Serie A, ma forse per me è un po’ troppo tardi, ho già 23 anni…». Invece ce l’ha fatta anche lui: Milan-Napoli sarà a dicembre, vedremo. Era il mio autista, mi accompagnava al campo. Lui è la dimostrazione che non esiste un’età per smettere di sentirsi giovani o di crederci, a prescindere dal percorso".