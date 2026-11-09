Bianchin: "Si chiamano bias: valutazioni influenzate dai pregiudizi. Amorim criticato troppo oltre i demeriti"

Luca Bianchin, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport commentando il percorso di Ruben Amorim con il Milan.

Luca Bianchin, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport commentando il percorso di Ruben Amorim con il Milan: "Si chiamano bias: valutazioni influenzate dai pregiudizi. Ruben Amorim non è certamente l'allenatore perfetto però nei suoi primi mesi italiani è stato criticato tanto, spesso al primo soffio di vento, oltre i demeriti. Il suo Milan ha avuto dei bassi davvero bassi - Benfica, Bournemouth, Bologna, Ferencvaros - ma è mosso da un'idea. Guardandolo giocare, si vede un progetto, si capisce che cosa voglia fare in campo. Cerca troppo il possesso? Forse. Dipende molto da tre-quattro giocatori chiave? Ovvio. La classifica però gli dà ragione".

IL CONFRONTO TRA AMORIM E I PREDECESSORI

"Amorim - spiega Bianchin - va alla sosta in zona Champions, a +4 sul sesto posto. In campionato ha vinto quattro delle ultime cinque partite e con 24 punti in 11 partite ha una proiezione di 83 punti a fine stagione, che proprio pochi non sono. Con questi numeri, è all'altezza degli allenatori della storia recente del Milan. Nell'ultimo decennio, solo Pioli ha fatto meglio, per tre volte. Nel 2020-21, dopo 11 partite era primo con 27 punti. Nel 2021-22, l'anno dello scudetto, ne aveva addirittura 31. Nel 2022-23, con il derby vinto a settembre, era a 26. Gli altri Milan sono inferiori a questo. Allegri un anno fa aveva 22 punti, come l'ultimo Pioli rossonero, mentre Fonseca nel 2024 era appena a 17. E ancora, più indietro nel tempo e più in basso con i numeri, Giampaolo nel 2019 era a 13, Gattuso nel 2018 a 21, Montella nel 2017 a 16. Amorim al confronto fa bella figura".