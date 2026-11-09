Ravezzani attacca Massa: "Ha regalato l'ultima azione al Genoa! Inaccettabile"

Fabio Ravezzani, giornalista, si è così espresso sul suo canale Youtube commentando la vittoria del Milan contro il Genoa.

Fabio Ravezzani, giornalista, si è così espresso sul suo canale Youtube commentando la vittoria del Milan contro il Genoa: "Vorrei ritornare con voi agli ultimi istanti della partita. Allora: vengono concessi 5 minuti di recupero. Si pensava che quattro fossero più logici, ma credo che speculare per un minuto in più o un minuto in meno sia veramente una cosa miserevole. Detto tutto questo, quando è stato superato anche il quinto minuto di recupero si continua ancora a giocare, e continuando a giocare c'è un lancio con una palla che spiove nei pressi del limite dell'area di rigore. Siamo già a 10-15 secondi oltre i 5 minuti. C'è un contatto con Estupiñán e un calciatore del Genoa. Che cosa succede? Che, fondamentalmente, il fallo lo commette il giocatore genoano. Massa, malgrado sia oltre il tempo di recupero concesso, decide di dare una punizione al Genoa completamente inventata. Ora, quando c'è un'azione di questo genere, il più delle volte abbiamo capito che le nuove regole arbitrali sono quelle di dire 'non fischiamo e basta', non stiamo a entrare nel dettaglio. Dare, a partita terminata, una punizione nei pressi del limite dell'area di rigore su un fallo inesistente – o, se proprio vogliamo andarlo a vedere fotogramma per fotogramma, commesso non dal difendente ma dall'attaccante – è una scelta. Cioè, Massa non può aver visto qualcosa che non c'era: deve aver desunto in quella situazione, senza averne gli elementi, di dare un calcio di punizione al Genoa che stava cercando di recuperare il risultato con il Milan".

IL COMMENTO DI RAVEZZANI SULLE SCELTE DI MASSA

"Quando - ha proseguito Ravezzani - una decisione di questo genere diventa una decisione non solo opinabile, ma una decisione, permettetemi il termine, politica... lo stadio stava tifando Genoa, c'era la possibilità per il Genoa – che avrebbe anche meritato il pareggio, non dico di no – però di aiutare, di in qualche modo seguire questa corrente di pensiero emotiva, nervosa... ecco, Massa si è adeguato e ha regalato una punizione che avrebbe potuto cambiare completamente sia l'esito della partita e in qualche modo anche condizionare l'esito della stagione del Milan, perché non dimentichiamo che l'anno scorso il Milan per un punto poi alla fine è andato in Champions League. Cioè, passare dai tre punti a un punto solo avrebbe cambiato la vita del Milan anche nelle due settimane in cui non ci sarebbe stata, non ci sarà il campionato.

Io credo che tutto questo sia inaccettabile. Non si può pensare che un arbitro, così, su una supposizione assolutamente non suffragata dai fatti, dia nel momento più importante e più delicato della partita un'opportunità in più regalata a una delle due squadre".