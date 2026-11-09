Cuomo: "Grande Amorim. È sempre un po' scienziato, ma ci azzecca sempre: resto risultatista"

Michael Cuomo, giornalista, si è così espresso su MilanNews.it da Marassi commentando la vittoria del Milan contro il Genoa.

Michael Cuomo, giornalista, si è così espresso su MilanNews.it da Marassi commentando la vittoria del Milan contro il Genoa: "Complimenti ad Amorim, perché secondo me io non sono convinto che stia sotto-performando. Gioca con Uun giocatore che l'anno scorso era infortunato a Catanzaro, un giocatore che faceva panchina al Paris Saint-Germain e che infatti non ce l'hai, almeno dal punto di vista dei gol segnati personalmente, quindi stai giocando anche senza i gol dell'attaccante. Diego Moreira è una pescata ottima. Hai avuto tanti infortuni. Rabiot è il miglior centrocampista della Serie A e Modric è il miglior centrocampista, credo, per livello di testa e di tecnica; non credo che in Europa esistano quarantunenni che giochino a questo livello, e di conseguenza al mondo: credo che in attività sia il giocatore più anziano di alto livello che esista, e ce l'ha il Milan, gioca in Italia e gioca nel Milan. La difesa: obiettivamente l'anno scorso, quando si giocava con De Winter, ti metti le mani nei capelli; quest'anno De Winter è il perno della difesa. Oggi non c'era Pavlovic".

IL PENSIERO DI CUOMO SU AMORIM

"Per me - ha proseguito Cuomo - Amorim sta facendo un grande lavoro. È sempre un po' 'scienziato' nelle sue scelte, ma le azzecca sempre. Anche oggi: vedevi un Milan tutto all'attacco con Musah terzino sinistro e ti chiedevi 'oddio, cos'è quest'altra invenzione?', eppure dopo un quarto d'ora il Milan era sopra 2-0. È vero, con la gentile concessione e collaborazione dei padroni di casa, ma è anche vero che i gol poi davanti al portiere li devi segnare, perché il Genoa è arrivato davanti al portiere e non ha fatto gol.

Ripeto: molto positivo il percorso in campionato. Grande Amorim. Non mi interessa come il gioco, eccetera, ma l'importante è vincere, com'era l'anno scorso. Siamo risultatisti. O almeno: io sono risultatista e resto risultatista. Anche se in panchina mi metti Guardiola, io guardo che risultati fa Guardiola e non guardo "come". Mourinho gioca bene a calcio? Ok: dodici punti in Champions League e trenta in Liga dopo dodici giornate".