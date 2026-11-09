Cisse conteso tra PSV e Milan: "Due grandi squadre, ma direi che ho fatto la scelta giusta"

Alphadjo Cisse ha rilasciato una lunga intervista a Cronache di Spogliatoio nella quale ha parlato anche del suo arrivo al Milan

Intervistato in esclusiva da Cronache di Spogliatoio, Alphadjo Cisse ha parlato così del suo arrivo al Milan e il suo rapporto con Ruben Amorim:

"LA SCELTA DEL MILAN: LE EMOZIONI E IL SOSTEGNO DEI GENITORI

Il gruppo WhatsApp dei miei amici era esploso: «Alpha, ma è vero?!». E io: «Sì ragazzi, sì!». Non volevo sbagliare la scelta: il PSV mi voleva subito, mentre il Milan mi avrebbe lasciato terminare la stagione in Serie B. Due grandi squadre, ma il Milan… come lo spieghi. Vivevo un mix di emozioni, i miei genitori mi hanno detto di stare tranquillo e che il meglio stava per arrivare. Abbiamo deciso che questa era la scelta giusta. E vedendo come sta andando, direi che abbiamo avuto ragione.

L’ARRIVO AL MILAN, L’INFORTUNIO E IL RAPPORTO CON AMORIM

Le prime volte in cui sono venuto a Milanello, l’ho fatto per curarmi dall’infortunio. Il Milan mi ha lasciato a Catanzaro, sì, ma dopo pochi giorni mi sono fatto male. Infatti avevo dei grandi dubbi: «Arrivo al Milan dopo un infortunio, vediamo come va». Proprio di questo mi ha parlato Amorim appena ci siamo visti: ci siamo concentrati sull’infortunio, mi ha spiegato cosa si aspettava da me in campo. È una bella persona, che con noi giovani ci sa fare. E sa tenermi con i piedi per terra. Anche se non sono una persona a cui piace volare con la mente.

LA TRIPLETTA IN EUROPA LEAGUE: UNA PROMESSA MANTENUTA

Anche dopo la tripletta in Europa League, devo dire che a me era già tutto chiaro: è stata solo la conferma che ho dato a me stesso che ci posso stare a questi livelli. Non l'ho vissuta come un punto d'arrivo, ma come una promessa mantenuta al bambino che ero. E soprattutto come una promessa da mantenere ancora. Anche se arrivavo da un lungo infortunio, anche se sono giovane e devo migliorare in tantissimi aspetti, non ho mai avuto dubbi sulle mie qualità e su dove potessi arrivare. Sono molto esigente con me stesso, proprio come mia mamma".