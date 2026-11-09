Calvarese risponde a Rabiot: "Episodio complesso, siamo nella zona grigia. Se l’arbitro Massa avesse estratto il cartellino rosso, il Var non sarebbe intervenuto"

Dopo il commento sui social di Adrien Rabiot, l'ex arbitro Gianpaolo Calvarese ha risposto al centrocampista francese del Milan

Nelle ore successive a Genoa-Milan, l'ex arbitro Gianpaolo Calvarese, sul suo profilo Instagram, ha spiegato che il direttore di gara Massa ha deciso bene quando ha solo ammonito Marcandalli per il fallo su Adrien Rabiot. Sotto il post è arrivato però il commento del centrocampista francese che non ha preso bene le parole dell'ex fischietto: "Nella vita come nel calcio si possono fare errori bisogna almeno saperli ammettere. Mentire continuamente non vi farà andare avanti. Ed è il calcio italiano a subirne le conseguenze... Pensateci. Bonne soirée".

A quel punto Calvarese ha risposto a Rabiot sul sito della Gazzetta dello Sport, ritornando sull’episodio e precisando. “Diciamo subito che si tratta di un episodio complesso, siamo nella zona grigia. Se l’arbitro Massa avesse estratto il cartellino rosso, il Var non sarebbe intervenuto. C’è da dire che affinché un’occasione da gol sia considerata chiara, devono essere verificati i quattro parametri del Dogso: possesso del pallone, direzione generale dell’azione, numero dei difendenti e distanza dalla porta. E qui Rabiot si trova a circa 65 metri dalla porta, in posizione leggermente defilata. Per questo Massa sceglie di estrarre il cartellino giallo”.