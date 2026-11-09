La felicità di Modric dopo Genoa-Milan: "Ottimo lavoro di squadra in un campo difficile"

Luka Modric è stato ancora uno dei punti di forza del Milan, ieri pomeriggio a Genova nella vittoria per 2-0 in casa dei rossoblù. Il numero quattordici rossonero ha voluto postare così sui propri social: "Tutti insieme! Ottimo lavoro di squadra e tre punti in un campo difficile, forza Milan".

DE ROSSI ELOGIA MODRIC

"Per chi ama il calcio è un piacere. Ci metto anche Rabiot, è difficile preparare una partita contro di loro. Scherzando a fine partita gli ho detto: “Guarda che non gioco più, non ti posso più menare”, perché ci eravamo beccati un po’ (ride, ndr). Per tutti quelli che seguono questo sport, vedere un giocatore di 41 anni con questa passione è una grande cosa. Rabiot è più giovane ma è fortissimo uguale. Giocatori del genere meglio averceli in squadra che contro...".