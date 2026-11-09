Milan, Amorim spera di recuperare Pavlovic, Tomori e Loftus-Cheek dopo la sosta

Ruben Amorim spera di recuperare Pavlovic, Tomori e Loftus-Cheek per Milan-Frosinone o al massimo una settimana dopo

Dopo la vittoria di ieri contro il Genoa, Ruben Amorim ha concesso una settimana di riposo ai giocatori rossoneri che non saranno impegnati in nazionale durante questa sosta. La ripresa è prevsta per lundì 16 novembre, ma Milanello sarà comunque popolata visto che gli infortunati, che non sono pochi, proseguiranno in questi giorni il loro percorso di recupero nel Centro Sportivo rossonero. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, per Milan-Frosinone, o al massimo una settimana più tardi, Amorim spera di recuperare Fikayo Tomori, Ruben Loftus-Cheek e Strahinja Pavlovic. Quest'ultimo non risponderà alla convocazione della Serbia per superare il problema fisico che lo ha bloccato dopo il derby, facendogli saltare Ferencvaros e Genoa.

Dopo il successo contro il Genoa, il tecnico portoghese ha spiegato dove può arrivare il Milan in questo campionato: "Quello che posso dire è che possiamo vincere ogni partita, ma non posso assicurarti che raggiungeremo questo tipo di consapevolezza entro la fine della stagione. Non sento che ci sia ancora questo tipo di continuità. E non voglio dire niente di più che “possiamo vincere la prossima partita”. Perché questo è il feeling che ho quando guardo la squadra. Ma dipende da tante cose. Se avessimo avuto tutti disponibili saremmo stati sicuramente migliori anche in Europa League. Questo ciclo di partite è stato duro per noi con tutto quello che è successo. Ma posso dire che se siamo competitivi allora possiamo vincere ogni partita in campionato. Concentriamoci su questo e andiamo giorno per giorno”.