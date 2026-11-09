Milan quarto in classifica. Condò: "Ha superato il Como, il minimo che si possa dire è che..."
Paolo Condò, sul sito del Corriere della Sera, ha commentato così il quarto posto del Milan in Serie A: "La sconfitta fa uscire il Como dal quartetto della Champions a favore del Milan, che l’ha scavalcato grazie alla significativa vittoria di Genova. Le due milanesi hanno agito quasi in fotocopia: entrambe avanti 2-0 al 19’ del primo tempo - e dunque figlie di un approccio potente - hanno controllato a lungo la gara. Anzi, l’Inter fino in fondo e in scioltezza, mentre il Milan nel finale ha subito la rete che ne ha innervosito gli ultimi minuti.
Ma in questa stagione di risultati alterni e incoerenti, il rimbalzo anche psicologico previsto dopo la magra col Ferencvaros s’è visto, in primis da Rabiot e Cisse, i più deludenti in coppa. Il Como ha vissuto una serata grigia dentro una stagione che sta vivendo picchi di pura eccellenza, dopo la pausa lo rivedremo competitivo: ma intanto il Milan gli ha messo la testa davanti, il minimo che si possa dire è che partecipa alla corsa".
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