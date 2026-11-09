Milan quarto in classifica. Condò: "Ha superato il Como, il minimo che si possa dire è che..."

Con il successo di ieri per 2-1 in casa del Genoa, il Milan ha superato in classifica il Como al quarto posto. Il commento del giornalista Paolo Condò

Paolo Condò, sul sito del Corriere della Sera, ha commentato così il quarto posto del Milan in Serie A: "La sconfitta fa uscire il Como dal quartetto della Champions a favore del Milan, che l’ha scavalcato grazie alla significativa vittoria di Genova. Le due milanesi hanno agito quasi in fotocopia: entrambe avanti 2-0 al 19’ del primo tempo - e dunque figlie di un approccio potente - hanno controllato a lungo la gara. Anzi, l’Inter fino in fondo e in scioltezza, mentre il Milan nel finale ha subito la rete che ne ha innervosito gli ultimi minuti.

Ma in questa stagione di risultati alterni e incoerenti, il rimbalzo anche psicologico previsto dopo la magra col Ferencvaros s’è visto, in primis da Rabiot e Cisse, i più deludenti in coppa. Il Como ha vissuto una serata grigia dentro una stagione che sta vivendo picchi di pura eccellenza, dopo la pausa lo rivedremo competitivo: ma intanto il Milan gli ha messo la testa davanti, il minimo che si possa dire è che partecipa alla corsa".