Di Canio: "Pulisic è tornato lucido, contro il Genoa un gol da calcetto"

Le parole di Paolo Di Canio sul rendimento e prestazione di Christian Pulisic ieri a Genova. L'americano è tornato in gol in trasferta dopo la rete segnata a San Siro contro l'Inter:

DI CANIO ESALTA CISSE E PULISIC

"Parliamo anche di Cisse. Sto ragazzino è incredibile, non sente la pressione e vede la porta. Ma anche Pulisic. È tornato quello che conosciamo, è lucido ha fatto un gol da calcetto contro il Genoa. Piatto, deciso, e fa un gran gol secondo me”.

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Dopo tre stagioni in cui non aveva mai superato i 22 punti nelle prime 11 giornate, il Milan ha raggiunto quota 24 in questo campionato, registrando il miglior avvio dal 2022/23 (26 punti). Inoltre, il Milan ha ottenuto tre vittorie e tre pareggi nelle prime sei trasferte di questo campionato, rimanendo imbattuto nelle prime sei gare esterne stagionali per la quarta volta nelle ultime sette stagioni di Serie A.