Inter, Esposito: "Derby? L'abbiamo vissuto come una sconfitta"

Francesco Pio Esposito, attaccante dell'Inter, ha parlato a DAZN al termine della partita contro il Como vinta per 2-0 dai nerazzurri.

Francesco Pio Esposito, attaccante dell'Inter, ha parlato a DAZN al termine della partita contro il Como: "Ramon? Non l'ho mai incontrato nel settore giovanile, è un difensore completo, poi ogni partita è a sè. Mi piace guardare i difensori e come si approcciano con l'attaccante, mi aiuta molto. Non posso dire cosa ho visto (ride,ndr). Derby? L'abbiamo vissuta come una sconfitta, abbiamo analizzato quello che non andava per far sì che non si ripetesse nelle prossime partite. Ora dobbiamo continuare così. Cartellino giallo? Un fallo che dovevo fare, ma non potevo farli ripartire".