Pagelle Gazzetta: Pulisic, Modric e Cisse i migliori in campo

Nel Milan che ieri ha battuto il Genoa, i migliori in campo secondo La Gazzetta dello Sport sono stati Pulisic, Modric e Cisse

Nelle pagelle odierna della Gazzetta dello Sport sul Milan che ieri ha battuto 2-1 il Genoa, il voto più alto è stato dato a tre giocatori: Christian Pulisic ("Entra nei due gol, il secondo lo segna in prima persona. Imprescindibile per qualità, intelligenza e movimenti. Quando esce, il Milan indietreggia"), Luka Modric ("Primo per palloni toccati (112): non tutti illuminanti, ma tutti o quasi intelligenti, utili, funzionali. Luka dirige, gli altri eseguono") e Alphadjo Cisse ("Lui e Musah sferragliano sulla sinistra, 30-40’ da padroni. Cisse segna un gol che sembra facile e tale non è. Cala ed esce al 61’.") hanno preso 7. C'è poi una lunga lista di 6,5: Maignan, Gila, Musah, Rabiot, Moreira e Ramos. Sufficienza piena (6) per Diawara e Terracciano, mezzo voto in meno infine per De Winter, Hutchinson, Jashari ed Estupinan.

Di seguito il tabellino di Genoa-Milan, sfida valida per l'undicesima giornata del campionato di Serie A Enilive.

GENOA-MILAN 1-2, IL TABELLINO

Marcatori: 13' Cisse (MIL), 19' Pulisic (MIL), 88' Ellertson (GEN)

LE FORMAZIONI

GENOA (3-4-2-1): Bijlow; Marcandalli (61' El Shaarawy), Østigård, Vásquez; Ehizibue, Traorè (85' Sow) , Wiafe (85' Meichtry), Ellertsson; Messias (61' Baldanzi), Vitinha (73' Colombo); Osmajić. A disp.: Sommariva, Stolz; Drameh, Mitaj, Otoa, Puczka, Sabelli; A. Amorim, Meichtry, Havel, Venturino. All.: De Rossi.

MILAN (4-4-1-1): Maignan; Gila, De Winter, Diawara (61' Terracciano), Musah (86' Estupinan); Moreira, Modrić, Rabiot, Cisse (61' Hutchinson); Pulisic (79' Jashari); Ramos. A disp.: Bouyer, Torriani; Bartesaghi, Vladimirov; Comotto; Camarda. All.: R. Amorim.

Arbitro: Massa di Imperia.

Ammoniti: 29' Diawara (MIL), 49' Marcandalli (GEN), 49' Rabiot (MIL), 75' Pulisic (MIL), 86' Gila (MIL), 90' + 4' Ehizubue (GEN)

Recupero: 1' PT, 5' ST