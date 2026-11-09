Gila gasa i tifosi dopo Genoa-Milan: "Col coltello tra i denti!"

Il commento di Mario Gila dopo la vittoria di ieri contro il Genoa. Il difensore spagnolo "gasa" Così i tifosi rossoneri con un post sul proprio profilo Instagram: "Col coltello tra i denti".

NUMERI E CURIOSITA' SUL MOMENTO DEL MILAN

Dopo tre stagioni in cui non aveva mai superato i 22 punti nelle prime 11 giornate, il Milan ha raggiunto quota 24 in questo campionato, registrando il miglior avvio dal 2022/23 (26 punti). Inoltre, il Milan ha ottenuto tre vittorie e tre pareggi nelle prime sei trasferte di questo campionato, rimanendo imbattuto nelle prime sei gare esterne stagionali per la quarta volta nelle ultime sette stagioni di Serie A.