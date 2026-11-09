Cisse: "Contro il Genoa lo stesso atteggiamento visto contro l'inter"

Un estratto delle parole del giovane talento rossonero Cisse in esclusiva per a Sportmediaset al termine della partita vinta a Genova

Prima Cisse poi Pulisic. Il Milan di Amorim archivia, pur soffrendo nel finale, la pratica Genoa nel primo tempo reagendo con forza e merito alla brutta sconfitta rimediata in Europa League contro il Ferencvàro. Come detto prima, nel primo tempo è andato a segno ancora una volta Alphadjo Cisse. Il gioiellino milanista ha parlato così a Sportmediaset al termine della partita. Questo un curioso estratto delle sue parole sul'ottimo momento di forma e fiduca che sta vivendo in rossonero:

CISSE COMMENTA LA VITTORIA DI GENOVA

“Abbiamo pochi punti in Europa League ma mancano ancora tante partite e dobbiamo vincerle, chiaramente. Per fare grandi cose devi passare dalle difficoltà. Oggi, così come contro l’Inter, c’è stato l’atteggiamento giusto. Scudetto? Questo penso sia la normalità. Al Milan devi sempre puntare a vincere ogni competizione, penso che non ci siano dubbi su questo. La sfida con la Francia? Mi farà strano giocare contro Rabiot, lo vedo sempre con la maglia del Milan. Sarà bello incontrarlo e non vedo l’ora”.