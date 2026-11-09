12esima giornata Serie A: il programma. Il big match è per l'Inter

12esima giornata Serie A: il programma. Il big match è per l'InterMilanNews.it
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Ieri alle 07:20News
di Antonello Gioia
Si riporta il programma della 12esima giornata di Serie A, in programma nel weekend tra il 21 novembre 2026 e il 23 novembre 2026.

Si riporta di seguito il programma della 12esima giornata di Serie A, in programma nel weekend tra il 21 novembre 2026 e il 23 novembre 2026:

21/11/2026 Sabato 15.00 Como-Cagliari DAZN
21/11/2026 Sabato 15.00 Lazio-Lecce DAZN
21/11/2026 Sabato 18.00 Parma-Roma DAZN
21/11/2026 Sabato 20.45 Napoli-Torino DAZN/SKY
22/11/2026 Domenica 12.30 Juventus-Venezia DAZN
22/11/2026 Domenica 15.00 Bologna-Udinese DAZN
22/11/2026 Domenica 15.00 Sassuolo-Genoa DAZN
22/11/2026 Domenica 18.00 Milan-Frosinone DAZN/SKY
22/11/2026 Domenica 20.45 Atalanta-Inter DAZN
23/11/2026 Lunedì 20.45 Monza-Fiorentina DAZN/SKY