12esima giornata Serie A: il programma. Il big match è per l'Inter
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Si riporta il programma della 12esima giornata di Serie A, in programma nel weekend tra il 21 novembre 2026 e il 23 novembre 2026.
Si riporta di seguito il programma della 12esima giornata di Serie A, in programma nel weekend tra il 21 novembre 2026 e il 23 novembre 2026:
21/11/2026 Sabato 15.00 Como-Cagliari DAZN
21/11/2026 Sabato 15.00 Lazio-Lecce DAZN
21/11/2026 Sabato 18.00 Parma-Roma DAZN
21/11/2026 Sabato 20.45 Napoli-Torino DAZN/SKY
22/11/2026 Domenica 12.30 Juventus-Venezia DAZN
22/11/2026 Domenica 15.00 Bologna-Udinese DAZN
22/11/2026 Domenica 15.00 Sassuolo-Genoa DAZN
22/11/2026 Domenica 18.00 Milan-Frosinone DAZN/SKY
22/11/2026 Domenica 20.45 Atalanta-Inter DAZN
23/11/2026 Lunedì 20.45 Monza-Fiorentina DAZN/SKY
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Giornalista di MilanNews.it e TuttoMercatoWeb.com. Segue da vicino il mondo Milan con notizie, approfondimenti e aggiornamenti sull’attualità rossonera, intervenendo anche come opinionista televisivo.
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