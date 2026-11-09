La classifica di Serie A dopo l'11esima giornata il Milan supera il Como, Gattuso primo da solo

La classifica di Serie A dopo l'11esima giornata il Milan supera il Como, Gattuso primo da soloMilanNews.it
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Ieri alle 07:00News
di Antonello Gioia
Si riporta di seguito la classifica del campionato di Serie A al termine dell'undicesima giornata e all'alba della seconda sosta stagionale.

Si riporta di seguito la classifica del campionato di Serie A al termine dell'undicesima giornata e all'alba della seconda sosta stagionale:

Lazio 29 pt (11 PG)

Inter 28 pt (11 PG)

Roma 27 pt (11 PG)

Milan 24 pt (11 PG)

Como 23 pt (11 PG)

Frosinone 20 pt (11 PG)

Juventus 18 pt (11 PG)

Bologna 17 pt (11 PG)

Cagliari 16 pt (11 PG)

Napoli 15 pt (11 PG)

Torino 14 pt (11 PG)

Atalanta 14 pt (11 PG)

Genoa 13 pt (11 PG)

Lecce 10 pt (11 PG)

Fiorentina 9 pt (11 PG)

Parma 8 pt (11 PG)

Sassuolo 8 pt (11 PG)

Monza 7 pt (11 PG)

Venezia 6 pt (11 PG)

Udinese 5 pt (11 PG)