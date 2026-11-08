Cisse: "Per un club come il Milan dev'essere normale puntare allo scudetto"

Un estratto delle parole del giovane talento rossonero Cisse in esclusiva per a Sportmediaset al termine della partita vinta a Genova

Prima Cisse poi Pulisic. Il Milan di Amorim archivia, pur soffrendo nel finale, la pratica Genoa nel primo tempo reagendo con forza e merito alla brutta sconfitta rimediata in Europa League contro il Ferencvàro. Come detto prima, nel primo tempo è andato a segno ancora una volta Alphadjo Cisse. Il gioiellino milanista ha parlato così a Sportmediaset al termine della partita. Questo un curioso estratto delle sue parole sul'ottimo momento di forma e fiduca che sta vivendo in rossonero:

IL MILAN PUO' PUNTARE ALLO SCUDETTO?

“Questo penso sia la normalità. Al Milan devi sempre puntare a vincere ogni competizione, penso che non ci siano dubbi su questo. Mal d'Europa?Abbiamo pochi punti in Europa League è vero, ma mancano ancora tante partite e dobbiamo vincerle, chiaramente. Per fare grandi cose devi passare dalle difficoltà. Oggi, così come contro l’Inter, c’è stato l’atteggiamento giusto”.

CISSE COME PATO

Con il suo quinto gol alla nona presenza in Serie A con il Milan a 20 anni e 17 giorni, Alphadjo Cisse è diventato il secondo rossonero più giovane a raggiungere questo traguardo nelle prime 10 presenze nell'era dei tre punti a vittoria, dopo Alexandre Pato, che ci riuscì a 18 anni e 181 giorni. Inoltre, tutto il lavoro della squadra va premiato, visto che dopo tre stagioni in cui non aveva mai superato i 22 punti nelle prime 11 giornate, il Milan ha raggiunto quota 24 in questo campionato, registrando il miglior avvio dal 2022/23 (26 punti).