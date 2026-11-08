Mancini: "Amorim allenatore di mentalità. Lo capiamo anche dalle parole che sceglie"

Riccardo Mancini, telecronista di DAZN, e oggi commentatore di Genoa-Milan 1-2 a Marassi, dice la sua su Amorim e lo stato di forma dei rossoneri. Il Milan batte il Genoa dopo la bruttissima prestazione di giovedì in Europa League:

“È un allenatore di mentalità. Lo capiamo da quello che dice, da come lo dice e dalle parole che sceglie. E dopo la partita di giovedì secondo me ha scelto le parole giuste per i giocatori: ho visto un Milan subito arrembante, pericoloso, aggressivo. Quello che non è stato in alcuni frangenti di questa stagione. È un percorso di crescita, e lo ama ripetere lo stesso Amorim. Il Milan piano piano sta arrivando e lui sta inserendo piano piano dei concetti. E i giocatori piano piano lo stanno capendo”.